League of Legends dizisi Arcane, bu yıl içinde yayınlanacak
04 Mart 2021 12:14
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Riot Games’in geliştirdiği League of Legends (LoL), piyasaya sürüleli 10 yıldan fazla bir süre geçti ve oyun şu anda dünyanın en popüler çok oyunculu oyunlarından biri. 100 milyondan fazla aktif aylık oyuncuya sahip, Espor dalında yeni bir çığır açmış ve yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde etmiş Riot Games, LoL’ün 10. yıl dönümünde bir animasyon dizisi geleceğini duyurmuştu.
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2019 yılının son günlerinde yapılan duyuruda dizinin 2020 yılında çıkacağı söylenmişti ancak koronavirüs sebebiyle hem dizinin geliştirilmesi gecikti hem de hayranlar gidişata dair bilgilerden mahrum bırakıldı.
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Arcane dizisinin konusu ne olacak? Arcane dizisi hakkında şu an bildiğimiz en sağlam bilgi, dizinin Jinx ve Vi isimli iki League of Legends şampiyonunun geçmişini ve onları birbirinden ayıran bir gücü anlatacağı yönünde. Dizinin fragmanından gördüğümüz kadarıyla ana karakterlerimiz Zaun’un pis ve yoksul sokaklarında ve Piltover’ın teknolojiden geçilmeyen caddelerinde maceralara atılan bir grup çocuk olacak.
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Tabii fragmanda beliren bir başka detay ise başta ve sonda Jinx’in çizmelerinin görünmesi, yani dizide Jinx kesinlikle yer alacak. Fragmanda yer alan mavi saçlı kız çocuğu ve pembe saçlı kız çocuğunun Jinx ve Vi kardeşler olma olasılığı bir hayli yüksek, hatta kesin diyebiliriz. Aynı League of Legends gibi Arcane dizisi de 14 yaş ve üstüne hitap edecek.
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Riot’un geliştirici ekibinin başı Greg Street, diziyle alakalı “Dizi öyle yumoş bir dizi olmayacak. Deneyimlemek istediğimiz birçok ciddi tema var, bu yüzden diziyi çocukların izleyip dumura uğramalarını istemiyoruz” dedi. Riot Games şirketinin ortak kurucularından Brandom Beck, çeşitli Hollywood stüdyolarıyla ilişki kurmaya başladıklarını belirtti. Arcane animasyon dizisi sadece League of Legends’ı değil, tamamen Riot Games’i daha yüksek bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.
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Dizide yer alacak Piltover ve Zaun bölgelerinde yer alan şampiyonlar: Camille Caitlyn Ezreal Jayce Orianna Heimerdinger Ekko Twitch Blitzcrank Dr. Mundo Janna Singed Urgot Viktor Warwick Zac Ziggs Seraphine