Hawaii şelaleleri ya da plajlarıyla değil, bu sefer yanardağıyla gündemde
15 Kasım 2014 17:56
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Büyüleyici şelaleleri ve kumsallarıyla bilinen ABD’nin Hawaii adası bu sefer “lav çağlayanları” ile gündeme geldi
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27 Temmuz’dan bu yana patlamaya başlayan Kilauea Yanardağı’ndan çıkan lavlar 30 kilometre alanda mezarlıkları, evleri yakarak geçti
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Lav akıntısı salı günü, halk hizmet binasına yaklaşırken, ilçeye ait tel örgüleri eritti ve önüne çıkan evlerle mezarlığa zarar verdi
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Lavın, önüne gelen çitleri eritmeden önce, asfaltı ve devamındaki yola da zarar verdiği görüldü
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Hawaii Volkan Rasathanesi’ne göre, eğer bu lav çağlayanı aktifliğini sürdürürse adanın önemli bir bölümü birkaç gün içinde tamamen zarar görecek
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