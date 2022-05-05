Lamborghini yeni Huracan GT3 aracını tanıttı
Lamborghini, gelecek sene satışa sunacağı yeni Huracan GT3 yarış aracını tanıttı.
05 Mayıs 2022 10:43
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Lamborghini Squadra Corse tarafından Sant'agata Bolognese'deki şirket merkezinde geliştirilen EVO2, Huracan Sto'nun tarzına dayanan yeni bir aerodinamik konsept içeriyor.
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Yeni bir difüzör, gövde altı ve arka kanat tasarımı gibi özelliklere sahip olan yeni nesil Huracan, önemli bir yere basma gücü artışına sahip olacak.
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Ayrıca aracın kaliperleri de dahil olmak üzere yenilenen fren sistemi, özellikle amatör sürücülerin aracı düşük yol tutuş şartlarında daha rahat kontrol edebilmesi amacıyla büyük oranda geliştirildi.
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Huracan EVO2'nin teslimatları, bu yılın ikinci yarısında başlayacak ve ilk yarışına da 2023 IMSA SportsCar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Daytona 24 Saat'te çıkacak.
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Lamborghini, yeni aracın lasmanında Huracan GT3 EVO2'nin fiyatına dair herhangi bir fiyat açıklamadı.
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Lamborghini yeni Huracan GT3 aracını tanıttı
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