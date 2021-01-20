Lady Gaga'dan ulusal marş, Bernie Sanders'ın gündem olan yün eldivenleri; işte Biden'ın yemin töreninden öne çıkan renkli kareler
Joe Biden, pandemi ve güvenlik önlemleri gölgesinde, görevi devreden Donald Trump’ın katılmadığı, alışılmışın dışında bir yemin töreniyle bugün ABD’nin 46. Başkanı oldu. Yeni başlayacak Biden döneminin resmiyete kavuştuğu törende Lady Gaga ulusal marşı seslendirirken Latin kökenli şarkıcı Jennifer Lopez "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful" parçalarını okudu. Biden’ın birleştirici mesajlar verdiği törene 22 yaşındaki şair Amanda Gorman okuduğu şiirle damga vurdu. Törenden sosyal medyaya en çok yansıyan kare ise Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın yün eldivenleriyle kameralara yansıdığı an oldu.
20 Ocak 2021 23:10
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Joe Biden, pandemi ve güvenlik önlemleri gölgesinde, görevi devreden Donald Trump’ın katılmadığı, alışılmışın dışında bir yemin töreniyle bugün ABD’nin 46. Başkanı oldu. Yeni başlayacak Biden döneminin resmiyete kavuştuğu törende Lady Gaga ulusal marşı seslendirirken Latin kökenli şarkıcı Jennifer Lopez "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful" parçalarını okudu. Biden’ın birleştirici mesajlar verdiği törene 22 yaşındaki şair Amanda Gorman okuduğu şiirle damga vurdu. Törenden sosyal medyaya en çok yansıyan kare ise Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın yün eldivenleriyle kameralara yansıdığı an oldu.
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Joe Biden ve Kamala Harris bugün ABD'nin 46. Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak yemin etti.
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Pandemi önlemleri ve 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının endişe izleri gölgesinde gerçekleşen törende Biden ve ailesinin duygusal anları da fotoğraflandı.
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Joe-Jill Biden çifti ile Kamala Harris ile Douglas Emhoff çifti yeni yönetimin pozunu verdi.
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Törende ulusal marşı Lady Gaga söyledi.
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Jennifer Lopez törende iki şarkılık bir performans sergiledi.
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Temsilciler Meclisi Üyesi Terri Sewell, törende dikkatleri üzerine çeken pembe bir maske taktı.
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Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu görüntüler Twitter'de trend listesine girdi.
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22 yaşındaki ödüllü şair Amanda Gorman, törende şiir okudu. Gorman, şiirde kendisini 'ataları köleler olan sıska bir siyah kız' olarak niteledi.