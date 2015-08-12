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Lady Diana ve Prens Charles’ın düğününden daha önce yayınlanmamış kareler

12 Ağustos 2015 14:02

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Galler Prensesi Lady Diana ve Prens Charles’ın tüm dünyanın izlediği masalsı törenle dünyaevine girmişti. Temmuz 1981’de töreni St Paul Katedrali’nde gerçekleşen düğünün kamera arkası görüntüleri 34 yıl sonra ilk kez yayımlandı.

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Kraliyet düğününün fotoğrafçısı Patrick Lichfield’in asistanının Buckingham Sarayı’nda çektiği 12 kare, gelecek ay ABD’nin Boston kentinde açık artırmaya çıkacak olmaları vesilesiyle basına dağıtıldı.

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