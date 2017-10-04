La Liga'dan ihracı gündemde olan Barcelona, diğer liglerde yer alsa kaçıncı olurdu?
04 Ekim 2017 20:20
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İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden Barcelona'nın, Katalan bağımsızlık referandumu sonrası ligden ihraç edilmesi gündemde. İngiliz 'futbol içerik oluşumu' Squawka, Katalan devinin hangi ligde kaçıncı olacağı sorusuna Football Manager 2017 simülasyon oyununda yanıt aradı...
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İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden Barcelona'nın, Katalan bağımsızlık referandumu sonrası ligden ihraç edilmesi gündemde. İngiliz 'futbol içerik oluşumu' Squawka, Katalan devinin 'hangi ligde kaçıncı olacağı' sorusuna Football Manager 2017 simülasyon oyununda yanıt aradı...
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İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden Barcelona'nın, Katalan bağımsızlık referandumu sonrası ligden ihraç edilmesi gündemde. İngiliz 'futbol içerik oluşumu' Squawka, Katalan devinin 'hangi ligde kaçıncı olacağı' sorusuna Football Manager 2017 simülasyon oyununda yanıt aradı...
44
İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden Barcelona'nın, Katalan bağımsızlık referandumu sonrası ligden ihraç edilmesi gündemde. İngiliz 'futbol içerik oluşumu' Squawka, Katalan devinin 'hangi ligde kaçıncı olacağı' sorusuna Football Manager 2017 simülasyon oyununda yanıt aradı...