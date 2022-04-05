La Liga ekibi Cicaldau için devrede!

Süper Lig'de Karagümrük'ü yenerek Fenerbahçe derbisine moralli giden Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Barcelona maçı sonrası scoutlar tarafından izlenen bazı Galatasaraylı oyuncular için Avrupa kulüpleri devreye girmeye başladı. Galatasaray'ın Rumen yıldızı Cicaldau için de La Liga ekibi harekete geçecek.
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Galatasaraylı oyuncuların Barcelona karşısındaki performansı da alkış alırken bazı yıldızlar da Avrupa devleri tarafından izlendi. Özellikle de Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimler scout ekipleri tarafından stadyumdan takip edildi.
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Galatasaray'ın bu sezon başında Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Cicaldau gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.
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Rumen oyuncu için İspanya La Liga'dan bir talip çıktığı iddia edildi. aspor.com.tr'nin Minutod sitesinden aktardığı bilgilere göre, Cicaldau için La Liga ekibi Real Betis devreye girdi.
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Betis, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini'nin Cicaldau'yu takımda görmek istediği aktarıldı.
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Transfer için harekete geçmek isteyen Real Betis, Cicaldau'nun maliyetini öğrenecek.
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Rumen oyuncu bu sezon çıktığı 35 maçta 5 gol ve 4 asist katkısı yaptı.
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Profesyonel kariyerine başladığı Craiova'da ise 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik katkı yapmıştı.