Kylie Jenner ve Travis Scott'ın ikinci çocukları dünyaya geldi
Reality yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner ve sevgilisi rapçi Travis Scott’ın ikinci çocukları dünyaya geldi.
07 Şubat 2022 12:07
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Reality yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner ve sevgilisi rapçi Travis Scott’ın ikinci çocukları dünyaya geldi.
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Kylie Jenner, ikinci çocuklarının doğumunu Instagram hesabından duyurdu.
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Jenner ve Scott çiftinin, 4 yaşında Stormi isimli bir kızları daha var.
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Jenner, hamileliğini geçen yılın eylül ayında duyurmuştu.
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