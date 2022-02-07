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Kylie Jenner ve Travis Scott'ın ikinci çocukları dünyaya geldi

Reality yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner ve sevgilisi rapçi Travis Scott’ın ikinci çocukları dünyaya geldi.

07 Şubat 2022 12:07

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Reality yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner ve sevgilisi rapçi Travis Scott’ın ikinci çocukları dünyaya geldi.

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Kylie Jenner, ikinci çocuklarının doğumunu Instagram hesabından duyurdu.

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Jenner ve Scott çiftinin, 4 yaşında Stormi isimli bir kızları daha var.

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Jenner, hamileliğini geçen yılın eylül ayında duyurmuştu.

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