Kuzey ülkelerinde 'gerçek üstü' ışıklar

Stefan Forster, kuzey ülkelerinin kendine has coğrafi güzelliğini görüntülemek için Grönland, Norveç, İzlanda ve Faroe Adaları'na 80'den fazla seyahat gerçekleştirdi. İsviçreli fotoğrafçı yüzlerce kilometre yürüyerek kutup tilkileri, misk öküzleri, deniz kartalları ve kutup martılarının aralarından geçti.
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Grönland'da bir kutup tilkisi. "Bu küçük ve şirin hayvanla Ilulissat'ta karşılaştım. Yarım saat içinde birbirimize alıştık ve sonunda o kadar yakınıma geldi ki kameramın lensini ısırdı. Bu olayın videosu dünya çapında ilgi görmüştü."
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İzlanda: "Yaylalarda binlerce göl var. Çoğunun adı bile yok. Yazın güneş sabah 3'te doğduğunda, hava da güzelse bir süreliğine silüetlerini görmeniz mümkün oluyor."
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"Grönland'daki Scoresbysund'da gün doğumu bir şişme bottan çekildi. O an benim için de sürpriz oldu. Bottan etrafı izlerken bulutların pembeleşmeye başladığını fark ettim,. Mürettebatı uyandırdım ve buz dağlarına ilerledik. Böylece seyahatlerimdeki en güzel gün doğumunu gördüm."
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Grönland: "Bu fotoğrafın mümkün olması için birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekti. Öncelikle açık bir gökyüzüne ve güneş aktivitesinin yüksek olmasına ihtiyacınız var. İkinci olarak suyun çekilmiş olması ve buz dağlarının deniz tabanına yerleşerek sabit kalması gerekiyor. Son olarak havada en küçük rüzgarın bile olmaması gerekiyor ki sudaki yansıma pürüzsüz olsun. Bu noktayı dört yıl boyunca ziyaret ettikten sonra bütün bunların denk geldiği bir anı yakaladım.""
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Grönland: "Buzdan denizatını Grönland'a 2012'deki ilk ziyaretimde gördüğümde gözlerime inanamadım. Gözü biraz daha yukarda olsaydı insan yapımı olduğunu düşünecektim."
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Grönland: "Açık bir deniz gibi gözüken bu yer dünyanın en büyük fiyordu Scoresbysund. Grönlandcası ise Kangertittivaq. Kanal karadan içeriye 110 kilometre ilerliyor."
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İzlanda: "Hava durumundaki değişim benim için en heyecan verici arka planı yaratıyor. Çok özel, çarpıcı ışık huzmelerine yol açıyor. Bir fırtınanın yaklaştığı ve ilk damlalarını bıraktığı o an, dünyanın en yalın halini gösteriyor."
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Norveç: "Lofoten'deki dağlar neredeyse gerçek değilmiş gibi gözüküyor. Güzel bir havada orayı görecek kadar şanslı olan bir insan o manzarayı asla unutamaz."
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İzlanda: "Bu eşsiz ışığı yakalamak için adanın güneyindeki bu sihirli noktayı onlarca defa ziyaret etmem gerekti. İzlanda'daki pek çok nokta gibi bu da her gittiğinizde farklı gözüküyor." (Kaynak: BBC Türkçe)