Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.
21 Aralık 2021 10:02
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.
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Aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
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Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi