Kutsi ile Sibel Ülker evlendi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi.
11 Mart 2021 10:43
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Uçankuş TV’nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’te 1 hafta önce nikâh masasına oturdu.
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Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker’in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.
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Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.
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Kutsi, sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile ise yollarını geçtiğimiz sene ayırmıştı.
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