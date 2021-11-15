Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı: “Yıllardır dua ediyorduk"
15 Kasım 2021 14:30
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Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı: “Yıllardır dua ediyorduk"
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yıllardır türbe sanılarak dua edilen yer arkeolojik kazılar sonucu boş çıktı.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazılarda, antik kentin en önemli alanlarından 'Agora'nın giriş kapısı ve mermer zemini bulundu. Arkeolog Fikret Aksoy, “Vatandaşlar kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer değilmiş” dedi.
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Aksoy, “Burası kazılmadan önce yerel halk sütunu 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Çocuğu olmayanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu. Agora’nın köşe sütunu olduğu ortaya çıktı. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora’nın zemini var. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlar da bilinçlendi” diye konuştu.
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Diğer vatandaşlar da, "Biz yıllardır buraya gelip dua ediyorduk. Kabir olmadığını öğrenince çok şaşırdık" şeklinde konuştular.
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Kazıların halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yapıldığı Aizanoi Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alıyor.