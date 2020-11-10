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Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike; karaciğer hasarı ve kansere neden oluyor!

Beslenme uzmanları kurutulmuş meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike aflatoksin mantarına karşı vatandaşları uyararak, bu mantarın pek çok hastalığa neden olduğunu söyledi

10 Kasım 2020 20:18

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Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, "Uzun vadede aflatoksin tüketimi karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet veriyor" dedi.

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Beslenme Uzmanı Güzelcan, "Bir küf çeşidi olan aflatoksin, çok sayıda hastalığa sebep oluyor. Kanserojen özellik taşıyan aflatoksin, hepatit, HIV gibi hastalıkların da oluşmasına neden oluyor." diye konuştu.

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Uzmanlar, evde kurutulan meyve ve sebzelerde de bu mantarın oluşmamasını sağlamak için nemli ve kuytu köşelerde, fırın gibi ısı verecek olan eşyaların yakınında saklanmaması gerektiğini belirtiyor.

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Gözde Güzelcan; incir, domates kurusu, pul biber, vişne, kiraz, elma kurusu gibi kurutulmuş yiyeceklerde aflatoksinin tutunma olasılığının çok fazla olduğu uyarısında bulundu

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Beslenme Uzmanı Güzelcan, açıkta satılan kurutulmuş gıdalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Dışarıda satılan açık ürünleri değil, paketli ürünleri alınmasını ifade eden Güzelcan, "Uzun vadede aflatoksin tüketimi karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet veriyor." diye konuştu.

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