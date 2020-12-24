Kuruluş Osman-Sadakatsiz reyting savaşını kim kazandı?
23 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı
24 Aralık 2020 11:00
121
Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2.sırada ise Kanal D'nin Sakatsiz dizisi yer alıyor.
421
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - FOX
521
Sadakatsiz (Özet) - KANAL D
621
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
721
Kuruluş Osman (Özet) - ATV
821
Doğduğun Ev Kaderindir - TV8
1021
Show Ana Haber - SHOW TV
1121
AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman” yer alıyor.
1421
Sadakatsiz (Özet) - KANAL D
1521
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - FOX
1621
Doğduğun Ev Kaderindir - TV8
1721
Kuruluş Osman (Özet) - ATV
1921
Show Ana Haber - SHOW TV
2021
Hava Durumu - KANAL D
2121
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
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