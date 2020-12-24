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Kuruluş Osman-Sadakatsiz reyting savaşını kim kazandı?

23 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı

24 Aralık 2020 11:00

121

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2.sırada ise Kanal D'nin Sakatsiz dizisi yer alıyor.

221

Kuruluş Osman - ATV

321

Sadakatsiz - KANAL D

421

Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - FOX

521

Sadakatsiz (Özet) - KANAL D

621

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

721

Kuruluş Osman (Özet) - ATV

821

Doğduğun Ev Kaderindir - TV8

921

Hava Durumu - ATV

1021

Show Ana Haber - SHOW TV

1121

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman” yer alıyor.

1221

Sadakatsiz - KANAL D

1321

Kuruluş Osman - ATV

1421

Sadakatsiz (Özet) - KANAL D

1521

Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - FOX

1621

Doğduğun Ev Kaderindir - TV8

1721

Kuruluş Osman (Özet) - ATV

1821

Esra Erol'da - ATV

1921

Show Ana Haber - SHOW TV

2021

Hava Durumu - KANAL D

2121

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

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