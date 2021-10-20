Kuruluş Osman dizisinin set çalışanları, suç duyurusunda bulunmuştu: Burak Özçivit'ten küfür iddialarına yanıt
20 Ekim 2021 12:25
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinin set çalışanlarına küfür ettiği iddialarına ilişkin olarak, "Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum belli. Bire bir beni ilgilendiren bir durum değil" dedi.
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Burak Özçivit, önceki akşam bir davete katıldı. Oyuncu, rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin setinde yaşanılan olayla ilgili olarak konuştu.
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Set çalışanları, Özçivit’in kendilerine hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürerek oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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Özçivit, hakkındaki iddialar için şöyle dedi: “Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum belli. Bire bir beni ilgilendiren bir durum değil.”
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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Özçivit, "Müşteki olarak adı geçen şahısları oynamış olduğum dizi olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin set ekibi görevlileri olmasından ötürü tanırım. İddia ettikleri gibi kendilerine kesinlikle hakaret etmedim. Set ortamının stresli olduğu doğrudur. Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir" demişti.