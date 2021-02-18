Kuruluş Osman dizisinde iki ayrılık!

Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümünde, iki ayrılık birden yaşandı. Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat ve Çömlekçi İdris karakterini canlandıran Bahtiyar Engin, diziye veda etti. Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman'a 34. bölümde dahil olmuştu.
18 Şubat 2021 14:53
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Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat diziye veda etti.
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Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman'a 34. bölümde dahil olmuştu.
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Dizide Çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin de dün akşam projeye veda eden bir diğer isim oldu.
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Nikola ile ittifakından istediğini alamayan ve Çömlekçi’nin ihanetinden haberdar olan Dündar Bey sırrının açığa çıkmaması için harekete geçerken, Savcı Bey ve beraberindekiler Gündüz Bey’in desteği ile Flatyos ve askerlerinden kurtulmayı başardı.
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Çömlekçi İdris, Osman Bey’in Tekfur Yorgo ile anlaştığı haberini Nikola’ya verince, Nikola, tekfurun cezasını kendisi verdi. Çömlekçi’nin Nikola ile buluştuğunu peşine taktığı Gencebey sayesinde öğrenen Osman Bey, Söğüt’te bulduğu Çömlekçi’yi köşeye sıkıştırdı. Çömlekçi atılan bir okla hayatını kaybetti.