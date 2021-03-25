Kuruluş Osman dizisinde ayrılık
atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi 51. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı.
25 Mart 2021 10:02
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Burak Özçivit'in başrolde oynadığı dizinin son bölümünde bir ayrılık yaşandı.
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Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle bilinen yeni sezonda Kuruluş Osman'da da Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı.
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Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.
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Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı.
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