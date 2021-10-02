Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı, yaklaşık 750 bin balık özgür kaldı
02 Ekim 2021 15:48
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Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı, yaklaşık 750 bin balık özgür kaldı
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Muğla'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. Birinin parçalandığı, ikisinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık özgür kaldı.
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Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Yaklaşık 750 bin balık serbest kaldı.
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Şirket yetkilileri maddi zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiği düşünülüyor.
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Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var" dedi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" diye konuştu.