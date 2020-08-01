Kuru temizlemeci işleten Tayvanlı çift, dükkânda bırakılan kıyafetlerle moda ikonu oldu
Tayvan’da 80 yaşlarında kuru temizlemeci bir çift, dükkanda bırakılıp geri alınmayan kıyafetlerle kombinler yaparak Instagram’da fenomen oldu. Instagram'da takipçi sayıları fırlayan çift Vogue dergisinin Tayvan ekine de çıktı.
01 Ağustos 2020 12:24
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Tayvan’da 80 yaşlarında kuru temizlemeci bir çift, dükkanda bırakılıp geri alınmayan kıyafetlerle kombinler yaparak Instagram’da fenomen oldu.
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83 yaşındaki Chang Wan-ji ve eşi 84 yaşındaki Hsu Sho-er, geçen ay Instagram’da yaptıkları moda çekimi paylaşımlarıyla yaklaşık 600 bin yeni takipçi kazandı.
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Unutulup geri alınmayan kıyafetleri giyerek pozlar veren çift Vogue dergisinin Tayvan ekinde yer aldı.
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Çift yıllardır küçük bir kasabada işlettikleri kuru temizlemecide pek çok kıyafetin uzun yıllardır alınmadığını ve unutulduğunu belirtti.
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Kuru temizlemeci işleten Tayvanlı çift, dükkânda bırakılan kıyafetlerle moda ikonu oldu
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Kuru temizlemeci işleten Tayvanlı çift, dükkânda bırakılan kıyafetlerle moda ikonu oldu