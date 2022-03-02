Kurtlar Vadisi'nde şaşırtan Koronavirüs detayı

Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla büyük beğeni toplayan dizide şaşırtan bir Koronavirüs detayına rastlandı.
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Başrollerini Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Seray Sever gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar devam etti. Dizinin 15. bölümünde ortaya çıkan Koronavirüs detayı, görenlerin dikkatini çekti.
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Kurtlar Vadisi'nin 15. bölümünde Deve Tuncay ve Erdal Kömürcü karakterleri arasında geçen bir diyalog, izleyiciyi şaşırttı. Deve Tuncay'ın ''Bu maske işinde çok para var. Hiçbir şey olmazsa 'SARS mikrobu Türkiye'de görüldü' diye haber çıkarıp 1 ayda 30 milyon maske satarlar.'' sözleri dikkat çekti.
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Erdal Kömürcü'nün ''Abi Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi?'' yanıtı üzerine sinirlenen Deve Tuncay'ın ''Oğlum, salak mısın? Mikrobu mu getireceksin Çin'den?'' diyerek öfkelendiği görüldü.
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Tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgını (SARS-CoV-12), 2020 yılının başında ne yazık ki Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Çeşitli önlemler ve her geçen gün geliştirilen aşılara rağmen, koronavirüs hala tam anlamıyla ortadan kaldırılmış değil.