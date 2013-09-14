Kurmaca dünyasının yasaklanan kitapları

Mezbaha No. 5, Kurt Vonnegut (1969)- Billy Pilgrim, kafası karışmış Amerikan askeridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından yakalanmış ve Dresden’de esir olarak tutulmuştur. Tutulduğu yer artık kullanılmayan, “Mezbaha Numara 5” diye bilinen bir mezbahadır. Billy, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Dresden bombalaması sırasında burada sığınakta kalır. Bu süre boyunca, zamanda bükülmeler yaşanır ve Pilgrim, geçmişe ve geleceğe dair görüntüler görür. Bunların arasında ölümü de vardır.
211
American Psycho, Brett Easton Ellis (1991)- Easton Ellis, kusursuz işadamı ve bir seri katil olan Patrick Bateman’in hikâyesini anlatıyor. Bateman, 1980′lerde New York’un zenginlerinin birparçası olarak yaşayan bir adamın deneyimlerini yeniden anlatmaya başlar.Roman ilerledikçe, yuppienin parlak yaşamının yanında karanlık yanını da gözler önüne serer.
311
Parçalanma, Chinua Achebe (1958)- Afrika edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan romanda, Okonkwo adlı bir lider ve yerel güreş şampiyonunun hikâyesini anlatıyor. Kitap, 19. yüzyıl ya da 20. yüzyılın başlarındaki belirsiz bir zaman diliminde, Okonkwo’nun üyesi olduğu geleneksel Igbo topluluğundaki İngiliz sömürgeciliğini ve Hıristiyan misyonerliğini ele alıyor.
411
Yengeç Dönencesi, Henry Miller (1934) -Henry Miller’ın ünlü romanı, 1930′ların Fransa’sında, yazarın yaşamını konu alır. Yurt dışında yaşayan Amerikalıların yaşamlarını anlatır.
511
Tarih boyunca, kurmaca dünyası da sansürden, yasaklardan payını aldı. Bugün de aynı baskılar sürüyor. Özellikle politika ve dini konu edinen ya da cinsellik içeren kitaplar ve bunların yazarları, dünya çapında farklı zamanlarda tepki görmüştür. Edebiyat dünyasının klasikleşmiş eserleri bile zaman zaman yasaklanmış, raflardan toplatılmıştır. Tarih boyunca, kurmaca dünyası da sansürden, yasaklardan payını almıştır.Herkesçe bilinir bu. İşte bu kitaplardan bazıları....
611
Gazap Üzümleri, John Steinbeck (1939) -Steinbeck’in Pulitzer ödüllü romanı 1939′da basıldı. Roman, Büyük Bunalım’ın kırsalda yaşayan yoksul insanlar üstündeki etkisini anlatıyor. Tarımla uğraşan Joad ailesine odaklanan romanda, ailenin kıtlık nedeniyle evlerini terk etmesi, ekonomik sıkıntılar ve tarım sektöründeki değişiklikler anlatılıyor.
711
Lolita, Vladimir Nabokov (1955)- Humbert, Paris doğumlu, genç kadınları ya da kendi deyimiyle “nymphet”leri saplantı haline getirmiş bir adamdır. Küçük bir New England kasabasına yerleşir ve burada Charlotte Haze’in 12 yaşındaki kızını saplantı haline getirir. Humbert, kıza yakın olabilmek için Charlotte Haze ile evlenir. Humbert ve kız, gizlice kaçarlar ve oradan oraya gezerek ilişkilerini gizli tutmaya çalışırlar.
811
Dönüşüm, Franz Kafka (1915)- Bir gün, gezici satış temsilcisi olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Gregor Samsa, uyandığında bir böceğe dönüşmüş olduğunu görür. Bir zamanlar ailesinin en sevgili üyesi olan Gregor, yabancılaşmaya ve toplumdan kopmaya başlar. Kafka’nın ünlü romanının sonrası biliniyor.
911
Şeytan Ayetleri, Salman Rushdie (1988)- Rushdie’nin kitabı günümüzün İngiltere’sinde yaşayan bir Hintin hikâyesini anlatır. Uçak kazasından kurtulan bir Bollywood yıldızı Gibreel Farishta, hayatını yeniden yoluna koyar. Başka bir mağdur, göçmen Saladin Chamcha’nın hayatı ise paramparçadır. (Shortlist.com)
1011
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley (1932)- 1931 yılında yazılan ve bir yıl sonra basılan roman, endüstrileşme sonrasındaki uzak bir zaman diliminde geçiyor. Huxley, kimlik kaybını, toplumdaki yozlaşmanın yıkıcı etkilerini ele alıyor.
1111
Saksı Olmanın Faydaları, Stephen Chbosky (1999)- J. D. Salinger’in Çavdar Tarlasında Çocuklar’ından esinlenen roman, 1999 yılında yayımlandı. Roman, Charlie adındaki ergen bir delikanlının isimsiz bir arkadaşına yazdığı mektuplardan oluşuyor. Bir ergen olarak Charlie,içekapalılığını, ergen cinselliğini ve kendi uyuşturucu kullanımını uzun uzadıyaanlatıyor.