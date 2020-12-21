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Kylie Jenner'a 'kürk' protestosu

30 yaşın altında en çok para kazanan ünlüler arasında zirvede yer alan Kylie Jenner, hayvanseverler tarafından protesto edildi

21 Aralık 2020 11:37

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Yılın en çok kazanan ünlüsü Kylie Jenner (23) yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan Balenciaga mağazasında alışverişe çıktı.

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Kylie Jenner kendisine özel açılan mağazada alışverişi bittiğinde protestocular ile karşılaştı.

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Grup, gerçek kürk kullanan Kylie Jenner'ı protesto için toplandı.

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Balenciaga da tasarımlarında gerçek hayvan derilerini kullanıyor.

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