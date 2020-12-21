Kylie Jenner'a 'kürk' protestosu
30 yaşın altında en çok para kazanan ünlüler arasında zirvede yer alan Kylie Jenner, hayvanseverler tarafından protesto edildi
21 Aralık 2020 11:37
17
Yılın en çok kazanan ünlüsü Kylie Jenner (23) yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan Balenciaga mağazasında alışverişe çıktı.
27
Kylie Jenner kendisine özel açılan mağazada alışverişi bittiğinde protestocular ile karşılaştı.
37
Grup, gerçek kürk kullanan Kylie Jenner'ı protesto için toplandı.
47
Balenciaga da tasarımlarında gerçek hayvan derilerini kullanıyor.
© Tüm hakları saklıdır.