Küre Dağları'ndaki bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti
Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları'ndaki bazı köylerde 2 metreyi geçen kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor.
03 Şubat 2022 16:33
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Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları'ndaki bazı köylerde 2 metreyi geçen kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor.
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Kastamonu ve Bartın sınırları arasında bulunan sıradağın yüksek kesimleri bu sene yoğun kar yağışı aldı. Dağın Kastamonu sınırlarındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.
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Köylüler, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için çatılarındaki yoğun karı kürerken, evler arasında ulaşımı da küreklerle tünel şeklinde açtıkları patika yollarla sağlıyor.
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İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
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Çat köyünde yaşayan Bahadır Uysal, AA muhabirine, uzun zamandan beri ilk kez bu kadar yoğun kar yağdığını söyledi.
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Köylerinde 2,5 metreye yakın kar olduğunu belirten Uysal, "Çatılarda çok fazla kar var. Temizleyebildiğimiz yerleri temizliyoruz. Temizleyemezsek çatılar çöküyor. Kış bizim için de oldukça yoğun geçiyor." dedi.
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Köyün içinde patika yollar yaptıklarını anlatan Uysal, "Özel İdare, ana yolları açıyor ama köy içinde de ciddi kar var. Ahıra, samanlığa gitmek bile çok zor hale geldi. Küreklerle küçük patika yollar açarak samanlığa, ahıra giriyoruz, birbirimize gidip geliyoruz. Bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." diye konuştu.
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Hayriye Özdemir de karın bereket olduğunu dile getirerek, "Kar olursa iyi oluyor, sağlıklı oluyor. Kış olmazsa yaz olmuyor. Kışın çatıları, karları temizleyerek zamanımız geçiyor. Torunlar, çocuklar geliyor, birlikte vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Şaban Gürsoy ise bu yıl bölgede kışın oldukça ağır geçtiğini dile getirdi.
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Küre Dağları'ndaki bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti
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Küre Dağları'ndaki bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti
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Küre Dağları'ndaki bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti