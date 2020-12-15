Kuraklık tehlikesi artıyor: Çok kısa süre içinde önlem alınmalı!
Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Türkiye genelinde yaşanan kuraklıkla ilgili, "Kuraklık ciddi anlamda tehlikeli boyutta" dedi.
15 Aralık 2020 10:05
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Trakya, son 90 yılın en kurak dönemini yaşarken, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları yağış olmaması nedeniyle kurudu.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde Kazandere'de yüzde 3.42'ye, Pabuçdere'de yüzde 6.44'e kadar düştüğü belirtildi.
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Prof. Dr. Halim Orta, yağışların olmaması nedeniyle kuraklığın artığını ve Türkiye'nin son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını söyledi.
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Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirten Prof. Orta, "O nedenle çok kısa sürede elzem olarak yer üstü su kaynaklarını geliştirmemiz gerekir." diye konuştu.
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Prof.Dr. Halim Orta, su depolamanın çok önemli olduğunun altına çizerek, suyu depolamak için eko sistemli değiştirmeyen küçük depolama tesisleri olan göletler ve barajlar yapılmasıyla bir an önce yer üstü su kaynaklarının kullanılması gerektiğini kaydetti.
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Kuraklık tehlikesi artıyor: Çok kısa süre içinde önlem alınmalı!
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Kuraklık tehlikesi artıyor: Çok kısa süre içinde önlem alınmalı!
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Kuraklık tehlikesi artıyor: Çok kısa süre içinde önlem alınmalı!
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Kuraklık tehlikesi artıyor: Çok kısa süre içinde önlem alınmalı!