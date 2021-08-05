Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
Türkiye orman yangınları ve kuraklıkla boğuşuyor. Haziran’da yapılan buğday hasadında yüzde 50’nin üzerinde rekolte kaybı yaşanırken kuraklığın vurduğu bir diğer ürün de ayçiçeği oldu. Edirne'de kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yüzde 40’a varan verim kaybı beklendiği belirtildi. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Yağışların kesilmesi, son 10 gündür de bölgede görülmemiş aşırı derecede 40-45 derece sıcaklık ayçiçeklerinin zamansız olmasına neden oldu. Tahminim bu yıl ayçiçeğinde yüzde 30 ile yüzde 40 verim kaybı olacağını tahmin ediyorum" dedi.
05 Ağustos 2021 11:46
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklığın vurduğu Konya Ovası’nda, kıraç arazilerde rekolte kaybının yüzde 100 olduğu belirtilmişti.
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Elazığ’da ise hasadı yapılan buğdayda verim bu yıl yüzde 70 azalmıştı.
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Buğdayın ardından Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacının karşılandığı Edirne'de beklenen yağışların düşmemesi ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ayçiçeğini de vurdu.
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Tarlada hasat edilmeyi bekleyen ayçiçeklerinin gelişmediği, bazıların koylarının kısa kaldığı, bazılarının ise yağ üretimi yapılan başlarının küçük ve tanelerinin içi boş olduğu görüldü. Üretici, ayçiçeğinde bu yıl yüzde 40'a varan verim kaybı bekliyor.
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Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle bölgenin bereketli tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri dip seviyeyi buldu. Meriç Nehri'nde düşen su seviyesi nedeniyle büyük kum adacıkları oluşturdu. Bu adacıklarda martıların barındığı görüldü. Tunca Nehri'nde de su seviyesinin düşmesiyle yosun tabakalar oluştu.
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Kuraklığın en çok etkili olduğu Lalapaşa ilçesinde, ayçiçeklerinde yüzde 40 verim kaybı beklediklerini belirten Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, şunları söyledi: "Bu yıl Lalapaşa'da 55 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu sezon ilkbahardaki yağışlar nedeniyle ekimlere geç başladık. Ektiğimiz ayçiçeklerinin mayıs ve haziran ilerlemesi mükemmel şekilde gelişti, hava şartları yağış alması, ısının da istenilen seviyede olmasından dolayı buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de rekor verim bekliyorduk, ayçiçeğinden. Geçen sene yaşadığımız kuraklıkta yüzde 70 verim kaybını bu sene buğdayda karşıladık, ayçiçeğinden de karşılayacağımızı tahmin ediyorduk fakat yağışların kesilmesi, son 10 gündür de bölgede görülmemiş aşırı derecede 40-45 derece sıcaklık, ayçiçeklerinin zamansız olmasına neden oldu.”
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. Tahminim bu yıl ayçiçeğinde yüzde 30 ile yüzde 40 verim kaybı olacağını tahmin ediyorum. Bazı bölgelerde ayçiçeğin kafaları gelişmiş olsa da içleri tane yapmadığı için boş. Kaybımız büyük olacak" dedi.
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İlçeye bağlı Çatma köyünün muhtarı Yahya Özkaya ise, "Sıcaklar bizi çok etkiledi, üzerine de yağış olmadı, durumumuz iyi değil. Normalde dekarından önceki yıllar 120 ila 160 kilo aldığımız ayçiçeğinden bu yıl, 70-80 kilo ancak alırız. Sıcaklarda, ayçiçeği tarlada kavruldu. Sıcaklığının 40 derece olması mahsulü kavurdu" diye konuştu.
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
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Kuraklık ayçiçeğini de vurdu; yüzde 40 verim kaybı bekleniyor