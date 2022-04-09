Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle döndü

Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.
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Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.
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. Hakan Fırıncı, "Kışı Ardahan'da yaşamak hoşumuza gidiyor. Ardahan'ın kışı başka, baharı başka bir güzel. Havaların ısınmasıyla Kura Nehri'nin bereketi Ardahan ovasına yayılıyor. Bu yıl kış biraz çetin geçti, eski kışları hatırladık. Son 2 gündür sıcak havanın etkisiyle ve yağan yağmur Kura Nehri'ni taşırdı. Eşim ve çocuklarımla bu eşsiz manzarayı görmek için geldik" diye konuştu.
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Taşkının oluşturduğu manzarayı izlediğini söyleyen Elisa Asel (9) ise "Sabah kalktığımızda gördük ki Kura Nehri adeta denize dönüşmüş. Biz de ailecek geldik gölde taş sektiriyoruz" dedi.
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Bu arada karabatak, martı, leylek, ördek, gri balıkçıl ve çok sayıda kuşun da görüntülendiği suyla dolan alanda bölge halkı hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)