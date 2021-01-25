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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi seçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında 19 ünlü Türk şefini belirledi. NTV'nin aktardığına göre; Go Turkey web sitesinde Türk Ünlü Şefler başlığıyla açılan sayfada, ünlü şefler hakkında şu ifadeler yer aldı:

25 Ocak 2021 10:58

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Somer Sivrioğlu: 25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.

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Kemal Demirasal: Şef olmadan önce profesyonel bir rüzgâr sörfçüsüydü. Deneysel restoranı Alancha, İstanbul’a açılmadan önce Çeşme’de doğdu.

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Aylin Yazıcıoğlu: Nicole Restaurant’ın eski kurucusu ve eski şefidir. Paris’te okudu ve çalıştı.

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Nusret (Salt Bae): Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı.

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Arda Türkmen: İstanbul’da bir restoran sahibi ve sevilen televizyon kişisidir.

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Maksut Aşkar: Ünlü restoranı Neolokal’da mutfağını yaratmak için çiftlikten masaya bir yöntem ve minimalist bir estetik kullanıyor.

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Refika Birgül: Türk mutfağı hakkında yemek kitapları ve köşe yazıları yazmış bir yazar ve televizyon kişisidir.

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Musa Dağdeviren: İstanbul Çiya’nın kurucusu. Anadolu’nun her yerindeki malzemelerden yararlanıyor.

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Fatih Tutak: Türk mutfağını pişirdiği Bangkok’taki The House on Sathorn’da şef olarak yerleşti.

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Doğa Çitçi: Gaziantep mutfağında uzmanlaşmıştır ve yöresel mutfağı tanıtan Gaziantep Mutfaklarının koordinatörüdür.

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Osman Sezener: İzmir’deki köklerine dönüp OD Urla restoranını açmadan önce İtalya, İstanbul ve ABD’de çalıştı.

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Ömür Akkor: Türk mutfağının Osmanlı kökenlerini araştıran gurme şef. Anadolu’nun kayıp tariflerinin izini sürüyor.

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Mehmet Gürs: İstanbul’un en tanınmış şeflerinden biridir. Türk ve İskandinav mutfağını buluşturan Mikla’yı kurdu.

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Civan Er: Hatay mutfağından esinlenerek deneysel restoran Changa’da çalıştıktan sonra İstanbul’da Yeni Lokanta’yı açtı.

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İsmet Saz: Tanınmış şeflerle çalışmak için ABD’ye gitmeden birçok restoranda çalıştı. 2015 yılında İstanbul’da TOI Restaurant & Lounge’u açtı.

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Şemsa Denizsel: Önceki restoranı Kantin, İstanbul’a özgü yemekleri yalın, kaliteli bir estetikle yarattı. YouTube kanalı da var.

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Serkan Güzelçoban: Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef. Almanya’da doğup büyümüş olmasına rağmen ailesi Denizli’den geliyor.

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Ali Güngörmüş: Michelin yıldızı alan ilk Türk aşçıdır. Akdeniz mutfağına dair görüşü meşhurdur ve üç yemek kitabının yazarıdır.

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Vedat Başaran: Osmanlı döneminden kalma yemek kitaplarından ilham alan bir şef ve yemek kültürü araştırmacısı.

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