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Kullanmadığınız eşyaları atmadan önce bir daha düşünün

27 Nisan 2014 16:06

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Rendeleri hiç bu şekilde kullanmayı düşündünüz mü?

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Tırmığın tarak kısmı dışarıya gelecek şekilde duvarınıza asarak mutfağınıza bir kadeh askısı yapabilirsiniz.

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Eski dişli çarklardan yaratıcı bir aydınlatma çözümü üretebilirsiniz. Üstelik içine farklı renklerde lamba koyduğunuzda gölgeler ortamı hareketlendirecektir.

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Eski bir merdivene cam raflar ekleyerek kitaplık yapabilirsiniz.

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Bir çok eski eşya birazcık yaratıcılıkla kitaplığa dönüştürülebilir, neden piyano da bunlardan biri olmasın?

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Eski bisikletinizi atmak istemiyorsanız yeni banyonuzda yerini alabilir.

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Kaykaylar gitara dönüşebilir.

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Kıyafetleriniz dolabınızdan taşıyorsa ve sandalyenizin üstünde kıyafetlerden küçük bir dağ oluşmuşsa belki bu yaratıcı çözüm odanızı toparlamanıza yardımcı olabilir.

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Eski bir merdiveni duvara asarak yeni bir kitaplık yaratabilirsiniz.

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Bateri setinden aydınlatma çözümü, müzik tutkunlarının odalarını süsleyebilir.

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Raketlerin tellerini aynayla değiştirip duvarınıza asın.

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Kaşıkları metal tel ile birleştirerek çok pratik bir sarkıt lamba yapabilirsiniz.

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Sandal sefasının salonunuzda hayat bulmuş hali

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Bahçeniz için çok şık bir dekorasyon fikri.

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Metal hunileri mumluk olarak kullanabilirsiniz.

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Çatallara şekil vererek askı olarak kullanın.

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Plastik kaşıklardan ve şişeden nasıl lamba yapılır?

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Eski CD'lerden mozaik desenli tabak yapımı

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Araba tekerinden minder yapımı

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