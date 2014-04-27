Kullanmadığınız eşyaları atmadan önce bir daha düşünün
27 Nisan 2014 16:06
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Rendeleri hiç bu şekilde kullanmayı düşündünüz mü?
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Tırmığın tarak kısmı dışarıya gelecek şekilde duvarınıza asarak mutfağınıza bir kadeh askısı yapabilirsiniz.
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Eski dişli çarklardan yaratıcı bir aydınlatma çözümü üretebilirsiniz. Üstelik içine farklı renklerde lamba koyduğunuzda gölgeler ortamı hareketlendirecektir.
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Eski bir merdivene cam raflar ekleyerek kitaplık yapabilirsiniz.
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Bir çok eski eşya birazcık yaratıcılıkla kitaplığa dönüştürülebilir, neden piyano da bunlardan biri olmasın?
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Eski bisikletinizi atmak istemiyorsanız yeni banyonuzda yerini alabilir.
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Kaykaylar gitara dönüşebilir.
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Kıyafetleriniz dolabınızdan taşıyorsa ve sandalyenizin üstünde kıyafetlerden küçük bir dağ oluşmuşsa belki bu yaratıcı çözüm odanızı toparlamanıza yardımcı olabilir.
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Eski bir merdiveni duvara asarak yeni bir kitaplık yaratabilirsiniz.
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Bateri setinden aydınlatma çözümü, müzik tutkunlarının odalarını süsleyebilir.
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Raketlerin tellerini aynayla değiştirip duvarınıza asın.
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Kaşıkları metal tel ile birleştirerek çok pratik bir sarkıt lamba yapabilirsiniz.
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Sandal sefasının salonunuzda hayat bulmuş hali
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Bahçeniz için çok şık bir dekorasyon fikri.
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Metal hunileri mumluk olarak kullanabilirsiniz.
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Çatallara şekil vererek askı olarak kullanın.
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Plastik kaşıklardan ve şişeden nasıl lamba yapılır?
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Eski CD'lerden mozaik desenli tabak yapımı
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Araba tekerinden minder yapımı
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