Kulis: HDP'den kapatma davasına karşı üç plan

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapatma davasıyla ilgili savunma hazırlamaya başladı. HDP’nin davaya ilişkin A,B ve C planının olduğunu belirtildi.
18 Temmuz 2021 10:27
19
Kulis: HDP'nin kapatma davasına karşı üç planı belli oldu
29
Kulis: HDP'nin kapatma davasına karşı üç planı belli oldu
39
Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, HDP’nin 3 planı bulunuyor.
49
A planını “Partiyi savunmak, kapattırmamak” olarak belirleyen partinin, olası bir kapatma durumu için ise B ve C planlarını konuşmaya başladığı kaydedildi.
59
HDP’li bir yöneticiye göre, davadan kapatma kararı çıkarsa B Planı olan, HDP’nin bileşeni olan partilerden birisinin çatısı altında seçime gitmek olacak.
69
Ancak belirlenecek bu partinin HDP fikriyatının ana unsurlarından olan çoğulculuğu yansıtması için hem tüzüğünde hem de isminde değişiklik yapılması için kongreye gidebileceğine işaret ediliyor. Bir başka partiye geçişle ilgili sorun yaşanması durumunda ise C planı devreye girecek. Bu plan da bağımsız adaylarla seçime girmek olacak.
79
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmış, iddianameyi de geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.
89
Kulis: HDP'nin kapatma davasına karşı üç planı belli oldu
99
Kulis: HDP'nin kapatma davasına karşı üç planı belli oldu