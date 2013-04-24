'Küçük uzaylı' insan çıktı!

Şili’nin Atacama Çölü’nde 10 yıl önce bulunan ve uzaylı olduğu iddia edilen canlının konu edildiği ‘Sirius’ adlı belgesel, UFO araştırmacılarının büyük ilgisini çekiyor. Ancak belgeselde yer alan 15 cm boyundaki uzaylıya yapılan DNA analizi, büyük heyecanı hayal kırıklığına dönüştürebilir. Sonuçlar, uzaylının geçtiğimiz yüzyılda ölen bir insan olabileceğine işaret etti.
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ABD’li araştırmacı Steven Greer, 22 Nisan’da galası yapılan ‘Sirius’ adlı belgeselde, uzaylıların varlığını kanıtlayacağını öne sürmüştü. Minyatür uzaylının DNA’sını ortaya çıkaran belgeselde yapılan analizler, küçük canlının biyolojik bir varlık olduğunu doğruladı. Ancak belgeselde açıklama yapan bilim insanına göre, küçük varlık bir insan.
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ABD’nin Stanford Üniversitesi Tıp Okulu’nda kök hücre biyoloğu olan Garry Nolan, küçük uzaylı varlığın ‘insan olduğunu’ belirtti. Huffington Post’un haberine göre, Nolan şu açıklamada bulundu: “Kesin olarak söyleyebileceğim, bunun bir maymun olmadığı. Bu varlık bir insan. Şempanzeden çok insana daha yakın.
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Altı veya sekiz yaşında ölmüş. Açıkçası nefes kesici bir örnek. Bir zamanlar besleniyor, metabolik faaliyet gösteriyordu. Akla gelen ilk sorulardan biri, doğduğunda ne boyutta olduğu” dedi. Canlı üzerinde DNA analizleri yapan Nolan, “DNA’sı ve hesaba dayalı yöntemler, bize bu canlının insan olabileceğini gösterdi” dedi.
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‘Ata’ adı verilen varlık, 10 yıl önce dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Atacama Çölü’nde bulundu ve Greer’in eline ulaşıncaya kadar birçok kişinin sahipliğine girdi. ABD’deki gizli UFO araştırmalarının açıklanması için çalışmalar yapan ve uzaylıların kullandığı alternatif enerji kaynaklarını öğrenmeye çalışan Greer, Sirius belgeseliyle Dünya’nın geleceği için kullanılabilecek teknolojilerin açığa çıkarılmasını amaçlıyor.
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Greer, belgeselde ‘Ata’nın bir uzaylı olduğunu savunurken, nasıl bulunduğu konusunda emin olmadığını belirtiyor. ‘Uzaylının’, birçok kişinin elinde dolaştıktan sonra İspanya’da bulunduğu öne sürülüyor. Uzaylıların varlığını kanıtlayacağı öne sürülen ‘Ata’nın, doğmamış bir cenin olabileceği de düşünülüyor. Ancak biyolog Nolan’ın yaptığı analizler bunun tersini savunuyor.
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Nolan, hücrelerin enerji santrali olan mitokondriyadan elde ettiği DNA’dan, küçük uzaylının annesinin Şili’deki yerel yerel topluluklardan geldiğine işaret ettiğini belirtti. Ata’nın erkek olduğu ve büyük olasılıkla 20’inci yüzyılda öldüğünü de not düştü. Nolan, üzerinde daha kapsamlı biyolojik incelemeler yapmak istediği Ata hakkında bir rapor da hazırlayacağını belirtti.
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Emmy ödüllü yönetmen Amardeep Kaleka ve aktör Thomas Jane’in de yer aldığı Sirius, Ata dışında eski askeri ve devlet yetkililerin uzaylılara ait görüşlerine yer veriyor.