Kübalılar, Fidel Castro için yas tutuyor

Kübalılar, Cuma günü hayatını kaybeden 90 yaşındaki Küba Eski Devlet Başkanı ve Komünist devrimin lideri Fidel Castro için yas tutuyor.
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Ülkede bayraklar yarıya indirilirken, 20. yüzyıla damgasını vuran liderin ölümünün ardından 9 gün yas ilan edildi.
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Küba Devrimi'nin liderinin ölümünün ardından, sokaklarda matem havası baskındı. Gazeteler, sayfalarına Castro'nun yaşam hikayesini taşıdı.
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Castro'nun ölümünün ardından Havana'da biraraya gelen öğrencilerden biri. Birçok kişi için Castro Küba, Küba Castro demek.
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Havana'daki anmalardan birinde öğrenciler, Castro'nun fotoğraflarının yanına karanfil bırakıyor ve mumlar yakıyor.
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Küba'da yaşlı bir çift, birbirlerinin elinden tutarak, televizyonda hayatını kaybeden Fidel Castro'nun hayatını izliyor.
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Havana'da bir berber, dükkanının duvarlarına Castro'nun fotoğraflarını asmış, çalışmaya devam ediyor.
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ABD'nin Miami şehrindeki Kübalı muhalifler, Küçük Havana'nın meydanında toplanarak Fidel Castro'nun ölümünü kutluyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ölümünden saatler sonra Komünist devrimin lideri için "Zalim diktatör" açıklamasını yaptı.
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Miami'de Kübalı bir kadın, Castro'nun ölümünün ardından yapılan kutlamalarda tavasına vuruyor. Birçok Kübalı, liderin yaşamını yitirdiği Cumartesi günü ellerinde bayraklarla sokaklara indi.
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Kübalılar, Fidel Castro'nun yakılan naaşının külleri Santiago de Cuba'ya getirilene kadar Havana'daki Jose Marti anıtı önünde lidere saygısını ve bağlılığını sunabilecek. Castro'nun cenazesi 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.