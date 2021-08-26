Kristen Stewart'lı "Spencer" filminden ilk afiş

Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandırdığı biyografik film Spencer’da ilk afiş yayınlandı.
26 Ağustos 2021 10:17
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Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandırdığı biyografik film Spencer’da ilk afiş yayınlandı.
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Kristen Stewart, bu kez Prenses Diana olarak seyirci karşısına çıkacak. "Her peri masalı bir gün sona erer" notuyla, Spencer adlı filmden ilk afiş paylaşıldı. 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor.
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Prenses Diana ve Prens Charles, 15 yıllık evliliğin ardından Ağustos 1996’da boşanmıştı.
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"Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti.
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Filmde Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyuruldu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.