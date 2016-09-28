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Kredi kartına taksitli alışveriş neleri kapsıyor?

28 Eylül 2016 14:32

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi işlemleri ile banka ve kredi kartları hakkında değişiklik içeren yönetmelikleri yürürlüğe girdi.

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Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı

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Altın alımlarında taksit sayısı 4 olacak.

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Elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında taksit 6 olarak uygulanacak

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Hava yolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklamada 9 taksit olacak

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Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, sağlık ürünü alımları, kulüp ve derneklere yapılan ödemeler ve vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak.

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Yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacak.(Kaynak: NTV.com.tr)

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