Kravatı çıkardı, suya atladı; belediye başkanı fenalık geçiren dalgıcı kurtardı
01 Mart 2017 15:01
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren dalgıcın imdadına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yetişti.
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlendi.
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Bu sırada deniz altına iki dalgıç çelenk bırakmak istedi. Ancak dalgıçlardan birisi denizin içinde fenalaştı.
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Bayan dalgıç Şenay Ertorun’un fenalaştığını fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak denize atladı.
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Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi. Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan İsmail Yıldırım, fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkarttı.
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Başkanın hareketi törene katılanlardan alkış topladı.
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