Kraliçe Elizabeth'in çalışanından hırsızlık itirafı

Çalınan eşyalardan bazıları arasında Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton'un imzalı resmi fotoğrafları ile Kraliçe Elizabeth'e Evin Ustası olarak hizmet veren emekli Koramiral Tony Johnstone-Burt'a ait bir madalya da bulunuyor.
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Canto’nun ayrıca, ABD Başkan Donald Trump'ın Birleşik Krallık ziyaretine ait 2 bin dolar değerindeki fotoğraf albümünü de çaldığı ortaya çıktı.
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Saraydan çalınan eşyaların toplam değerinin 135 bin doları bulduğu belirtilirken, 37 parçanın internet üzerinden değerinin altında satılarak 10 bin dolar gelir getirdiği öğrenildi.
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Canto, mahkemede, pandemi nedeniyle saraydaki ofislere ve genellikle sık gitmediği diğer alanlara erişim sağladığını söyledi.
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Kefaletle serbest bırakılan eski saray çalışanı, olası bir hapis cezasıyla karşı karşıya.