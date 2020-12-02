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Kraliçe Elizabeth'in çalışanından hırsızlık itirafı

Kraliçe Elizabeth’in yanında uzun süre çalışan saray görevlisinden hırsızlık itirafı geldi. Adamo Canto, Kraliçe’nin konutundan çaldıklarını internette sattığını itiraf etti.

02 Aralık 2020 16:59

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Kraliçe Elizabeth’in yanında uzun süre çalışan saray görevlisi Adamo Canto, saraydan çaldıklarını internette sattığını itiraf etti.

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BBC'nin haberine göre, yemek servisi asistanı, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde Kasım 2019 ile Ağustos 2020 arasındaki üç hırsızlık suçunu kabul etti.

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Canto'nun, polisin sarayın ahırında bulduğu "önemli miktarda" eşyayı çaldığı bildirildi.

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Çalınan eşyalardan bazıları arasında Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton'un imzalı resmi fotoğrafları ile Kraliçe Elizabeth'e Evin Ustası olarak hizmet veren emekli Koramiral Tony Johnstone-Burt'a ait bir madalya da bulunuyor.

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Canto’nun ayrıca, ABD Başkan Donald Trump'ın Birleşik Krallık ziyaretine ait 2 bin dolar değerindeki fotoğraf albümünü de çaldığı ortaya çıktı.

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Saraydan çalınan eşyaların toplam değerinin 135 bin doları bulduğu belirtilirken, 37 parçanın internet üzerinden değerinin altında satılarak 10 bin dolar gelir getirdiği öğrenildi.

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Canto, mahkemede, pandemi nedeniyle saraydaki ofislere ve genellikle sık gitmediği diğer alanlara erişim sağladığını söyledi.

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Kefaletle serbest bırakılan eski saray çalışanı, olası bir hapis cezasıyla karşı karşıya.

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