Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın düğününden kareler
Geçen günlerde resmî olarak evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'nın Portofino kentinde aile ve dostlarının katıldığı düğün töreni yaptı. İşte Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın düğün töreninden kareler: (Fotoğraflar: BACKGRID)
23 Mayıs 2022 15:21
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Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashians bir süredir beraber olduğu müzisyen Travis Barker ile İtalya’da dünyaevine girdi. 15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmî olarak evlenen çift, Portofino'da bir tören düzenledi.
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43 yaşındaki reality şov yıldızı, korse detaylı mini bir gelinlik tercih etti. Kardashian’ın duvağı ve üzerindeki detaylı işlemeler dikkat çekti.
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46 yaşındaki müzisyen ise siyah bir takım ve beyaz bir gömlek tercih etti.
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Kourtney Kardashian’ın annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasındaydı.
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Seremoni, Portofino’nun yamaçlarındaki Castello Brown Kalesi’nde düzenlendi.
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Törene katılanlar arasında çiftin yakın arkadaşları müzisyen Machine Gun Kelly ve sevgilisi oyuncu Megan Fox da vardı.
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Model Kendall Jenner, çiçek desenli saten bir elbise tercih etti.
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Dantelden oluşan fırfırlı siyah bir elbise giyen Khloe Kardashian, saçlarını salık bırakarak, başına aksesuar taktı.
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Kylie Jenner ise, ten rengindeki çiçekli elbisesini taşlı küpelerle kombinledi.
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Düğünün ardından düzenlenen partide Kim Kardashian, siyah tulum üzerine parıltılı bir üst giydi. Kim Kardashian’a en büyük çocuğu North West eşlik etti.