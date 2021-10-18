Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlenme kararı aldı
Reality yıldızı Kourtney Kardashian, Travis Barker ile nişanlandığını duyurdu.
18 Ekim 2021 12:07
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Reality yıldızı Kourtney Kardashian, Travis Barker ile nişanlandığını duyurdu.
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Kardashian, Instagram hesabından müzisyen sevgilisi Travis Barker ile nişanlandıklarını açıkladı.
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Barker’ın California’da okyanus kıyısında evlenme teklif ettiği belirtildi.
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Kardashian kardeşler, Kourtney Kardashian’ın nişan haberini paylaştı. Çift, 2021 yılının başında birlikte olmaya başlamıştı.
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