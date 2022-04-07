'Kötü koku' şikâyeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı
07 Nisan 2022 16:44
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Tunceli’de belediye ekiplerinin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikâyet üzerine gittikleri evden, 6 ton çöp çıktı.
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Kamyonlarla, 14 sefer yapılarak taşınan çöpler, geri dönüşüme kazandırılacak.
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Tunceli'de Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, belediyeye ihbarda bulundu.
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Belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaştı.
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Evin içinde ve bahçesinden çıkarılan 6 ton çöp, kepçe ile kamyonlara yüklendi.
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14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak
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'Kötü koku' şikâyeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı
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'Kötü koku' şikâyeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı
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'Kötü koku' şikâyeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı
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