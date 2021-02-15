Kötü hava koşullarında üstü açılıp kapanabilen en iyi 10 stadyum
15 Şubat 2021 15:08
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Bu hafta oynanan maçlarda karlı hava şartları nedeniyle futbol takımları da zor anlar yaşıyor Dünyada sayılı futbol stadyumunda gördüğümüz açılıp kapanabilen çatı, yağışlı, aşırı soğuk veya aşırı sıcak havalarda önlem olarak kullanılıyor. Olumsuz hava şartlarında çatısı kapanan stadyumlar, böylece futbolun en uygun şartlarda oynanmasına olanak tanıyo. İşte bu futbol stadyumları arasından 10 tanesi:
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Arena AufSchalke - Veltins-Arena olarak da bilinen Arena AufSchalke, Alman futbol kulübü FC Schalke 04'ün rakiplerini ağırladığı stadyumdur. Lig maçlarında 62.271 izleyiciye ev sahipliği yapabilen stadyum, tüm stadyum boyunca uzanan teflon kaplı fiberglas kanvas açılır çatıya ev sahipliği yapıyor. Stadyumun çatısı iki yarı şeklinde açılıp kapanıyor.
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Friends Arena - İsveç'in Stockhol kentinde bulunan ve ülkenin ulusal stadyumu olan Friends Arena, İskandinavya'nın en büyük stadyumudur. Ortasında 240 metrekarelik medya ekranına sahip olan dev stadyum, tıpkı Arena AufSchalke gibi iki yarı şeklinde açılıp kapanabilen bir çatıya sahip.
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Pierre-Mauroy Stadyumu - Lille Olympique Sporting Club'ın stadyumu olan Pierre-Mauroy Stadyumu, 50.186 kişilik kapasiteye sahip. Çok amaçlı kullanılabilen ve yine iki parça olan stadyumun çatısı 15 dakika içinde açılıp kapanabiliyor. Fakat çatı iki yekpare parçanın hareket etmesi şeklinde değil, katlanabilir biçimde açılıp kapanıyor.
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Johan Cruyff Arena - Hollandalı futbol kulübü AFC Ajax'ın evi Johan Cruyff Arena, 55 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadyumun çatısı açılıp kapanabilen stadyumların genelinde olduğu gibi iki yekpare parçadan oluşuyor.
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Saint Petersburg Stadyumu - FC Zenit Saint Petersburg'un stadyumu olan Saint Petersburg ya da Krestovsky Stadyumu, 67.800 kişilik kapasiteye sahip. Stadyum, diğer stadyumlar gibi ikiye bölünmüş ve açılıp kapanabilen bir çatıya ev sahipliği yapıyor.
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Millennium Stadyumu - Galler'in ulusal stadyumu olan Millennium Stadyumu, dünyanın en büyük çatısı açılıp kapanabilen ikinci stadyumu konumunda yer alıyor. Stadyum, Avrupa'da bu özelliğe ilk kez sahip olan ikinci stadyum olarak da biliniyor. Stadyumun çatısıyla diğer stadyumlardan farksız bir teknolojiyle çalışıyor.
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Arena Națională - Romanya'nın en büyük stadyumu olan Arena Nationala, Romanya ulusal futbol takımının maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun çatısı, diğer tüm stadyumlardan farklı olacak şekilde orta kısmından kenarlara doğru uzanan halatlar üstünde açılan perdeyle kapanıyor.
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PGE Narodowy - Polonya'nın ulusal stadyumu PGE Narodowy, 58.580 kişilik kapasiteye sahip. Stadyumun çatısıysa Arena Nationala'yla aynı sisteme sahip. Bunun nedeniyse her iki stadyumun da aynı mimarlık şirketi tarafından yapılmış olması.
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Waldstadion - Günümüzde Deutsche Bank Park olarak bilinen Waldstadion, Almanya'nın en büyük 10 stadyumu arasında yer alıyor. 51.500 kişilik kapasiteye sahip olan stadyumun çatısı da ortadan kenarlara doğru çekilen perdeyle kapanıyor. Ne ilginçtir; bu stadyumu tasarlayan mimarlık şirketi de az önceki iki stadyumla aynı.
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Toyota Stadyumu- Japonya'da bulunan ve Nagoya Grampus'un evi olan Toyota Stadyumu'ysa listedeki tüm stadyumlardan farklı bir noktada yer alıyor. 45 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyumun çatısı tek bir parça olarak bir uçtan diğer uca akordeon gibi açılıp kapanıyor.