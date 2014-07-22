Köşk yolundaki Erdoğan'ın son grup toplantısında partililer ağladı
22 Temmuz 2014 17:46
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP grup konuşmasındaki sözleri partilileri ağlattı. / Rıza Özel – Hürriyet
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Erdoğan grup konuşmasının sonunda partililere adeta veda etti.
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Erdoğan konuşmasında, "Bu kürsüye belki de bugün veda ederken gözümün arkada kalmadığını bilmenizi isterim. Milletim taktir ederde seçilirsem buradan sizlere hitap edemeyeceğim. Elbette muhabbetimiz başka kürsülerde devam edecek. Bugün belki de son kez buradan hitap ederken sürç lisan ettiysek affola. İstemeden kırdığımız üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa hepsinin haklarını helal etmelerin istiyorum."
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Bu sözler üzerine salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı