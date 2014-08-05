Köşk adayları frak giyerse...

Türkiye, önümüzdeki pazar günü 12. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığına aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş; seçim için hazırlanan tanıtım kampanyaları ile güçlerini yarıştırıyor.
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Ekmeleddin İhsanoğlu Slogan: ‘Ekmek İçin Ekmeleddin’ Ekmeleddin İhsanoğlu, cumhurbaşkanlığı kampanyası için küçük bir kız çocuğuyla verdiği pozla, ‘güvenilir bir aile ferdi’ imajının altını çiziyor. Kampanyada genel olarak ‘modern olduğu kadar koruyucu baba’ fikri var. Bu imaja yardımcı unsurlar: Klasik takım elbise, koyu renkler, kravat, gözlük, beyaz saç ve bıyık, ciddi bir beden dili. Kampanya fotoğraflarında İhsanoğlu, erkek zihninde ‘sakinliği ve aidiyet hissini’ simgeleyen koyu mavi takımlar, beyaz gömlek ve mavi desenli kravatlar tercih etmiş. Daha modern desenli veya turkuaz gibi bir tonda kravatla daha dikkat çekici görünebilirdi.
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Ekmeleddin Bey genellikle oval, ince çerçeveli gözlükler kullanıyor. Bu tarz gözlükler kendisine eski Türk yazarlarının havasını vermekle birlikte, daha modern bir görüntü için daha düz ve kemik çerçeveli gözlük tercih edebilir. Ben kendisine aksesuar olarak köstekli saati çok yakıştırıyorum. Aile fotoğrafında İhsanoğlu yine klasik takım elbise ve aile babası imajından vazgeçmiyor. Buradaki ayrıntı kravatta kırmızı gibi cesur bir rengi kullanmış olması ki turuncu, kırmızı gibi renkler kendisine modern bir hava katıyor. Beden dili: Güler yüzü ve ciddiyeti birleştirerek güven duygusunun altını çiziyor; vücudu daha dik durmalı.
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Frak önerisi: Klasik frak, silindir şapka, rugan ayakkabı.
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Selahattin Demirtaş (HDP adayı) Slogan: ‘Bir Cumhurbaşkanı düşünün bağlamadan başka bir şey çalmıyor’
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Cumhurbaşkanı adayları içinde en genç olan Selahattin Demirtaş, normalde ceket takım giyen bir siyasetçi olmasına rağmen, kampanya çekimlerinde ceket ve kravat kullanmadan giyip, kollarını kıvırdığı beyaz gömlekle seçmenine ‘ben sizden biriyim.’ Mesajını veriyor. Bir bankta beyaz gömlek, düz siyah pantolon ve siyah ayakkabılarla oturan Selahattin Demirtaş, belki de fazla ‘bizden biri’. Demirtaş kampanya fotoğraflarında beyaz yerine kırmızı, yeşil gibi canlı bir renk kullansa; gömlek kollarını kıvırmasa veya haki renkli spor bir ceketin içine beyaz gömlek giyse, yaşının avantajını daha başarılı kullanabilir ve fark yaratabilirdi.
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Daha kısa, modern bir saç kesimi ve hafif sakal tarzına daha çok yakışır; tıpkı zaman zaman gömlek veya ceket takımların üstünde kullandığı poşunun yakıştığı gibi. Beden dili: Güler yüzü ve bakışlarıyla samimiyetin altını çiziyor.
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Frak önerisi: Frak üstü poşu, aksesuar olarak bağlama.
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Recep Tayyip Erdoğan (AKP adayı) Slogan: ‘Milletin Adamı Recep Tayip Erdoğan’ Erdoğan; kampanya fotoğraflarında ve mitinglerinde ‘domine eden, otoriter lider’ portresi çizmesine yardımcı olan kıyafetler seçiyor. Nasıl mı? Özellikle kullandığı renk olan koyu lacivert takımlar ile. Lacivert renk verimlilik ve otoriteyi, takım elbiseler formal görüntüyü yaratıyor.
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Kravat seçiminde elini korkak alıştırmıyor Erdoğan ve klasiğin dışında cesur renkler de kullanıyor. Kampanya fotoğraflarında süper orijinal olmasa da, kullandığı kırmızı ve altın sarısı kravatlarla yeni bir görüntü deniyor. Yine güç vurgusu var, zira altın sarısı, Çin’de imparatorların yüzyıllar boyunca güç sembolü olarak kullandığı bir renk
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Ekose desenin sırrı: Gezi direnişi esnasında mitinglerinde sıkça giydiği ekose ceket, bu kez ekose ceket-pantolon takım olarak 1 Ağustos Manisa mitinginde karşımıza çıktı. Ekose, modern çağda desen olarak Kraliçe Viktorya ve Prens Albert’in İskoçya aşkıyla yaratılmış olsa da, tarihi daha eskiye dayanıyor. Kabile kimliğinin bir formu, kamuflajın temelini oluşturan savaş deseni iken günümüzde özellikle sanatçıların gözdesi olan ekoseyi keşke Erdoğan’ın üzerinde değil, Picasso’nun eski resimlerinde görmeye devam etsek. Gömlekleri genellikle beyaz renk ve Fransız yaka. Bazen tabii ki ekose deseni kullanıyor. En iyisi beyaz veya açık mavi, kendinden çizgili gömlekler giymesi. Evlilik yüzüğü ve saat dışında pek aksesuar kullanmıyor.
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Fotoğraflarda gülümseyen ama göz altlarında yorgunluk izleri olan bir aday var. Güce gölge düşüren yorgunluk izleri gözden veya photoshop’tan kaçmış olmalı. Belki de okuma gözlüğü takmanın zamanı gelmiştir. Beden dili: Elini kalbinin üzerine koyması ‘delikanlı’ imajının, vücudun dikliği ve hafif gülümseme kendine güvenin altını çiziyor.
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Frak önerisi: Ekose desenli frak, altına Dr. Martens bot.