Koronavirüs'ün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüntülendi!
Çin ve ABD’li bilim insanları, Koronavirüs (Covid-19) insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi.
11 Ekim 2020 19:41
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Çin ve ABD’li bilim insanları, koronavirüs (Covid-19) insan hücreleriyle etkilişim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi
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Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı
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Çalışma sonucunda koronavirüsün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net biçimde görüntülemeyi başardı.
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Li, basına yaptığı açıklamada “Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum” dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi.
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Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD’nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.
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Koronavirüs'ün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüntülendi!
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Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD’nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.