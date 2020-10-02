Koronavirüs’ü yenen her 10 kişiden 9'u iyileştikten sonra yan etkileri yaşamaya devam ediyor
02 Ekim 2020 13:19
17
Koronavirüs’ü yenen her 10 kişiden 9'u iyileştikten sonra yan etkileri yaşamaya devam ediyor | Güney Kore'de yapılan yeni bir çalışma Koronavirüs’ün etkileriyle ilgili önemli sonuçları ortaya çıkardı.
27
Araştırma sonucunu Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilisi Kwon Jun-wook açıkladı.
37
Koronavirüs’ü yenen kişilerle gerçekleştirilen bu anket çalışmasına göre Covid-19'u yenen kişiler hastalıkla ilgili yan etkileri yaşamaya devam ediyor.
47
Koronavirüs’ü yenen her 10 isimden 9'u hastalıktan iyileştikten sonra yorgunluk, psikolojik etkiler, tat ve koku kaybı gibi yan etkileri yaşamaya devam ediyor.
57
Kwon Jun-wook, verdiği brifingde yapığı açıklamada çalışmanın Covid-19'dan iyileşen 965 kişiden 879'unda hastalığın yan etkilerinin devam ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu sayı %91.1 gibi yüksek bir orana işaret ediyor. Bu oran da her 10 kişiden 9'unda yan etkilerin görülmesi anlamına geliyor.
67
Yan etkiler içinde en yaygın olarak görüleni %26.2'yle yorgunluk olurken ikinci sırada ise %24.6'yla konsantrasyon güçlüğü bulunuyor.
77
Diğer yan etkiler arasında psikolojik ve bilişsel fonksiyonlarda sorunlar, tat ve koku kaybı bulunuyor.