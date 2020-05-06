Koronavirüs | Toplumun yüzde 35'i alınan önlemleri yeterli bulmuyor; yüzde 42'si "Virüs Çinlilerin beslenme alışkanlığı yüzünden ortaya çıktı" diyor
Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Prof Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda faaliyet gösteren “Türkiye Çalışmaları Grubu”nun düzenli olarak gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları kapsamında 3-17 Nisan arasında Türkiye çapında yürüttüğü “Koronavirüs Kamuoyu Algıları” araştırması sonuçları açıklandı.
06 Mayıs 2020 16:08
111
Araştırmaya katılanların yüzde 39,9’u Koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını başarılı ve “çok başarılı” bulurken, yüzde 30,6’sı da “başarılı bulmadığını” ve “hiç başarılı bulmadığını” beyan etti. Bunun yanı sıra, toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri “yeterli” veya “çok yeterli” bulurken, yüzde 34,5’i yeterli bulmadığını belirtti. Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47,6) Koronavirüs’e yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3’ü yakalanma olasılığını yüksek ve “çok yüksek” buluyor. Ayrıca; Koronavirüs'ün Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı yüzünden çıktığını beyan edenlerin oranı yüzde 41,3'ken biyolojik olarak üretildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 18,4.
211
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve T24 yazarı Soli Özel’in akademik uzmanlığında hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi. Araştırmanın “Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama” tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı. İşte, Türkiye'nin Covid-19'a bakış açısı...