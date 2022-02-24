Koronavirüs testleri pozitif çıkan hırsızlık şüphelileri adliyeye tulumla götürüldü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanan 2 şüphelinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Adliyeye tulum içerisinde götürülen 2 kişi tutuklandı.
24 Şubat 2022 14:08
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Koronavirüs testleri pozitif çıkan hırsızlık şüphelileri adliyeye tulumlu götürüldü
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20 Şubat’ta Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin Koronavirüs testinin pozitif çıktı.
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Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.