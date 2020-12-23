Koronavirüs'ten uzak, sosyal mesafeli 10 tatil noktası
Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık bölgelerde tatile çıkmak riskli olduğu için insanlar doğayla iç içe olan bölgeleri tercih ediyor.
23 Aralık 2020 13:52
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İşte doğayla iç içe, sosyal mesafeye dikkat ederek tatil yapabileceğiniz 10 mekan:
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Saklıgöl Evleri – Burdur: Karacaören Baraj Gölü’ne karşı konumlanmış, çam ağaçlarının arasında ve doğa ile içinde. Tesisin hemen yanındaki gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi birçok keyifli aktivite yapılabiliyor. Saklıgöl Evleri, Isparta-Burdur sınırında, Antalya’ya 60, Isparta’ya 68 kilometre uzaklıkta.
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Abant Yeşil Ev – Bolu: Her bir ev, farklı bir Pamuk Prenses masalındaki cücelerin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept konaklama seçeneği var. Abant Gölü’ne 15 dakika mesafede bulunuyor.
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Hindiba Doğa Evi – Bolu: Orman içinde, doğayla baş başa konforlu zaman geçirmek isteyenler için olan bölge, Türkiye’nin en güzelleri arasında gösteriliyor.
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Kayserkaya Dağ Evi - İzmir: Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında. Şirince’de çam ormanlarının içindeki tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneklerini bir arada sunuyor.
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Kulindağ Dağ Evi - İstanbul: Beykoz'a bağlı Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunuyor.
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Demircioğlu Camping - Demircioğlu Camping Edirne’nin Keşan ilçesinden Mecidiye Köyü yolu üzerinden yer alıyor. İstanbul’a üç saat uzaklıkta.
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Taş Konak - Samsun: Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde de kayak imkanı sunuyor.
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Maşukiye - Sapanca: Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidiyle tanınan bir yer. Sessiz sakin ve doğayla iç içe olan Maşukiye, huzur vadeden yapısıyla özellikle pandemi öncesi hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerindendi.
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İda Blue - Çanakkale: Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim konumda bulunuyor. Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri olan Adatepe’deki İda Blue Otel, restore edilmiş üç Rum evinden oluşuyor.
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Cumhuriyet’in ilk turizm yatırımı: Limak Thermal Butik Otel - Yalova: Yalova Termal bölgesi yüzlerce yıldır sağlık ve termal turizminin merkezi. 1907’de Fransızlar tarafından termal bir otel ve casino olarak yapılmış. Daha sonra Atatürk’ün direktifiyle 1929’da yeniden otel olarak açılan tesis, Cumhuriyet tarihinin ilk turizm yatırımı olarak tarihe geçmiş. Oteldeki 48 odanın numaralarının 1881‘den başlayarak yana yatırılmış 8 rakamıyla sonsuzluğu simgeleyen 1938 ile bitmesi, toplantı salonlarına burada konaklamış olan İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir’in isimlerinin verilmesi gibi unsurlar tesisin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor.