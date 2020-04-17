Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden İtalya 'önlemleriyle' yaz tatiline hazırlanıyor
ABD'den sonra 22 binden fazla ölümle Koronavirüs salgınının en ağır yaşandığı ülke İtalya'da yaz tatiline hazırlık planları başladı.
17 Nisan 2020 23:07
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İtalya’nın en önemli geçim kaynaklarından olan plajların kullanıma açılması amaçlanıyor.
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Kültür Bakanlığı, denize sosyal mesafe düzenine uygun girilmesi için şu kuralları hazırlıyor:
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Rezervasyon zorunlu olacak.
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Şezlong ve şemsiyeler, 1,5 metre aralıklı olacak.
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Tatilciler 2 metre yükseklikteki plastik localarda güneşlenecek.
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Plajlar yaş gruplarına saatli kullanılacak.
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