Koronavirüs süresince çevrimiçi güvenliğinizi sağlamak için 6 ipucu
Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın büyük bir kısmının tecrit altında olduğu bir dönemde çoğumuz dış dünyayla bağlantısını telefonlar, laptoplar ve diğer cihazlarla sürdürüyor. Siber gözetim uzun zamandan beri insan hakları savunucuları ve diğer kişilere yönelik bir tehdit oluştursa da, içinde bulunduğumuz yeni ‘olağan hal,’ fiziksel güvenlik alternatiflerini kullanma seçeneklerinin ciddi ölçüde azaldığı anlamına geliyor. Bu durum ise insan haklarının önemini artırıyor. Böyle bir durumda herkes siber saldırılara daha fazla maruz kalabilir ve salgından faydalanmak isteyen dolandırıcılara daha fazla hedef olabilir.
24 Nisan 2020 20:16
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İşte internette güvenliğinizi sağlamak için 6 ipucu. Kaynak: Uluslararası Af Örgütü
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1. Telefonun, bilgisayarın ve uygulamaların güncellenmesi - Uygulamaların eski versiyonlarını kullanmak ya da güncellememek, cihazınızı saldırılara açık hale getirebilecek hataların ortaya çıkması daha muhtemeldir.
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2. Tıklamadan önce düşünmek - E-posta veya mesajı yollayan kişiyi veya kurumu tanımıyorsanız, bağlantıya tıklamamalı ve ekleri açmamalısınız. Bununla birlikte, mesajın yazımında birtakım tuhaflıklar olup olmadığını kontrol edin. Buna benzer mesajlarda çoğunlukla yazım hataları olur veya abartılı bir dil kullanılır. Mesaj, tanıdığınız bir kurumdan gelmiş gibi görünüyor, ancak gerçek olup olmadığından emin olamıyorsanız, e-postada gönderilen herhangi bir bağlantıyı veya eki açmak yerine ilgili kurumun web sitesine bakmalısınız.
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3. Gizliliği korumak - Facebook ve Google, internetteki hayatınızı bugüne kadar benzeri görülmeyen boyutlarda gözetliyor. Bu nedenle, dünyanın teknoloji devlerine ait olmayan hizmetleri denemenin de tam zamanı olabilir. Uçtan uca şifreleme imkanı sunmanın yanı sıra daha az meta-data depolayan Signal isimli kâr amacı gütmeyen mesajlaşma uygulaması, Facebook’un sahip olduğu WhatsApp’a alternatif olabilir.
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4. Görüntülü konuşmalara güvenli bir biçimde bağlanmak - Zoom uçtan uca şifrelendiği iddiasını geri çekmek zorunda kaldı ve Tayvan gizlilik ve güvenlik gerekçeleriyle devlete bağlı birimlerin bu uygulamayı kullanmasını yasakladı. Kullanıcıların yazılım indirmesini veya hesap açmasını gerektirmeyen açık kaynaklı Jitsi Meet gibi daha az bilinen alternatifler değerlendirilebilir. Daha az kişinin katıldığı konuşmalar için Signal, WhatsApp veya Wiregibi uçtan uca şifrelenen hizmetleri kullanmak daha güvenli olacaktır.
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5. Dijital bahar temizliği yapmak - Bahar temizliği sırasında, tüm kullanıcı şifrelerini şifrelenmiş şekilde saklayabilen ve tahmin etmesi zor, yeni ve özgün şifreler oluşturabilen bir şifre yöneticisi de kurmalısınız. Bunun için açık kaynaklı ve çevrimdışı bir hizmet olan KeePassXC’yi deneyebilirsiniz. Bu hizmetleri ücretsiz sağlayan LastPass ve 1Password gibi çevrimiçi ücretli hizmetler de var.
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6. Yanlış bilgi salgınına karşı tedbirli olmak - Bilgilerin esas kaynağını kontrol etmeli ve ilgili içeriği diğer güvenilir kaynaklarla karşılaştırarak teyit etmelisiniz. Facebook ve Google gibi şirketler yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için gerekli adımları attıklarını açıkladı.