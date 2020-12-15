Koronavirüs salgınıyla dalga geçen dünyaca ünlü model Lottie Moss özür diledi: Genç ve aptalım
15 Aralık 2020 16:00
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Dünyaca ünlü İngiliz model Lottie Moss, sosyal medyada Koronavirüs süper bulaştırıcısı olduğunu söylemişti. Moss, tepkiler üzerine özür diledi.
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1990'lı yılların moda dünyasına damga vuran isimlerinden dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss’un kardeşi Lottie Moss da ablası gibi adından söz ettiriyor.
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22 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde kişisel hesabından canlı yayın yaparken, tepki çeken ifadeler kullandı. Birden fazla arkadaşıyla kamera karşısına geçen genç model, salgınında ‘süper bulaştırıcı’ olduğunu söyleyerek bir arkadaşını öptü.
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Salgınla dalga geçen Moss, eleştiriler büyüyünce açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Takipçilerinden özür dileyen Moss, “Süper bulaştırıcı olduğumu söylediğim için üzgünüm. Canlı yayında birisi bu kelimeyi söyledi. Ben de şaka olarak bunu tekrarladım. Süper bulaştırıcı değilim ve böyle ciddi bir virüste asla böyle bir şey yapmam” dedi.
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Üçü aynı evde yaşayan dört arkadaşıyla yemeğe çıktığını ve hükümetin kısıtlamalarını ihlal etmediğini belirten Moss, “İnsanları incittiğimin farkındayım ve özür dilemek istedim. Hala genç ve aptalım ama öğreniyorum. Bazen göz önünde biri olduğumu unutuyorum. Sözlerime daha çok dikkat etmeliyim” ifadelerini kullandı.