Koronavirüs salgınında aşı telaşı; hangi ülke, hangi aşıdan, ne kadar sipariş etti?
Ülkeler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edebilmek için ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılardan olumlu haberleri bekliyor. Bloomberg, öne çıkan 9 aşı adayı şirketin, hangi ülke tarafından ne kadar doz için anlaşma sağladığını inceledi. Bloomberg’ün araştırmasına göre aşı adaylarının hepsinden toplam 7.85 milyar dozluk anlaşma şimdiden sağlandı. İşte ülkeler, anlaşma sağladıkları aşı adayları ve kaç doz sipariş verdiklerinin listesi:
07 Aralık 2020 13:33
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Ülkeler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edebilmek için ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılardan olumlu haberleri bekliyor. Bloomberg, öne çıkan 9 aşı adayı şirketin, hangi ülke tarafından ne kadar doz için anlaşma sağladığını inceledi. Bloomberg’ün araştırmasına göre aşı adaylarının hepsinden toplam 7.85 milyar dozluk anlaşma şimdiden sağlandı.
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İşte ülkeler, anlaşma sağladıkları aşı adayları ve kaç doz sipariş verdiklerinin listesi:
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Hindistan- AstraZeneca, Novavax, Gamelaya - 2200 milyon doz
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Avrupa Birliği - AstraZeneca/Oxford, Sanofi GSK, CureVac, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, 1405 milyon doz
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ABD - AstraZeneca/Oxford, Novavax, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sanofi GSK - 810 milyon doz
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Covax (COVID-19 Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT) Girişimi) - AstraZeneca/Oxford, UBI Group, Sanofi GSK - 700 milyon doz
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Britanya - AstraZeneca/Oxford, Novavax, Sanofi GSK, Valneva, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna - 357 milyon doz
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Japonya - AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Moderna - 290 milyon doz
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Brezilya - AstraZeneca/Oxford, Gamelaya, Sinovac - 246 milyon doz
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Kanada - Novavax, Sanofi GSK, Johnson&Johnson, AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTec - 246 milyon doz
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Endonezya - AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, Sinovac, CanSino - 225 milyon doz
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Meksika - AstraZeneca/Oxford, Gamelaya, Cansino, Pfizer/BioNTec - 211 milyon doz
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Çin- AstraZeneca/Oxford - 200 milyon doz (Devlet destekli üretilen aşılar dışında)
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Rusya - Gamelaya - 160 milyon doz (Devlet destekli üretilen aşılar dışında)